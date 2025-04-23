Fenerbahçe'de yaşanan puan kayıpları ve şampiyonluk yarışında yaşanan ciddi darbe sonrası eleştirilerin odağında bu kez teknik heyet ve yönetim yer aldı.
Taraftarlar, alınan kötü sonuçların arkasındaki temel nedenin, sahadaki sistemsizlik ve oyuncu karmaşası olduğunu düşünüyor.
SÜREKLİ DEĞİŞEN DÜZEN
Sezona klasik 4'lü savunma ile giren sarı-lacivertliler, yeni yılın gelmesiyle 3'lü defans hattına ve çift forvetli yapıya döndü. Ancak bu düzenden de istikrar çıkmayınca yeniden dörtlü savunmaya geçildi. Fenerbahçe sadece taktik değil, saha içindeki oyuncu konumları açısından da büyük bir istikrarsızlık yaşadı.
POZİSYONLAR KARIŞTI
Tecrübeli isim Dusan Tadic sezonu kanatta açtı, ardından 10 numaraya geçti, sonra yeniden çizgiye döndü. Mert Müldür hem sağ hem sol bekte denendi. Oğuz Aydın da Allan Saint Maximin'in yokluğunda sol kanada geçti, ardından sağ kanatta değerlendirildi. Ara transferde gelen Milan Skriniar ise savunmadaki tek istikrarlı isim oldu.
MOURINHO'NUN DENEMELERİ TERS TEPTİ
Jose Mourinho'nun sezon boyunca farklı dizilişleri test etmesi ve maçlara göre sistemi sürekli değiştirmesi, oyuncular arasında ciddi bir kafa karışıklığına yol açtı. Kim nerede oynayacak, kiminle uyum sağlayacak soruları bir türlü yanıt bulamadı. Bu da hem oyun disiplinini bozdu hem de odaklanmayı zorlaştırdı.
SONUÇ AĞIR OLDU
Tüm bu belirsizlikler ve taktiksel oynaklıklar, Fenerbahçe'nin hem Avrupa Ligi hem Türkiye Kupası'na erken veda etmesine neden olurken, Süper Lig'deki şampiyonluk umutlarını da büyük ölçüde zayıflattı.
Fenerbahçe'de sistem krizi!
Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun sık sık değişen taktikleri Fenerbahçe'de istikrarı bozdu.
Fenerbahçe'de yaşanan puan kayıpları ve şampiyonluk yarışında yaşanan ciddi darbe sonrası eleştirilerin odağında bu kez teknik heyet ve yönetim yer aldı.
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