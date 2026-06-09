08 Haziran
Hollanda-Özbekistan
2-1
08 Haziran
Moritanya-Niger
1-0
08 Haziran
Fransa-Kuzey İrlanda
3-1
09 Haziran
Peru-İspanya
1-3
08 Haziran
FC KTP-Haka
0-2

Fenerbahçe'de Serhou Guirassy için geri sayım

Vedat Muriqi ile anlaşma sağlayan Aziz Yıldırım yönetimi, Borussia Dortmund'dan Serhou Guirassy transferi için de geri sayıma geçti.

calendar 09 Haziran 2026 07:36
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de Serhou Guirassy için geri sayım
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


Fenerbahçe'de 8 yıl aradan sonra başkanlık görevine yeniden seçilen Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarına hız verdi.

MURIQI, GUIRASSY

Sarı-lacivertlilerde ilk olarak Vedat Muriqi ile anlaşma sağlandı. Deneyimli golcünün bu hafta İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Forvet hattını güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'nin gündemindeki bir diğer isim ise Serhou Guirassy. Borussia Dortmund forması giyen yıldız golcü için sarı-lacivertli yönetimin temaslarını yoğunlaştırdığı öğrenildi.

FENERBAHÇE AVANTAJLI

Yeni dönemde sportif direktör olması beklenen Oğuz Çetin'in koordinasyonunda yürütülen scouting çalışmalarında olumlu rapor alan Guirassy için bir süredir devam eden görüşmelerin son günlerde yeniden hız kazandığı belirtiliyor. Almanya'nın önde gelen yayın organlarından Bild'in haberine göre ise Premier Lig ekibi Aston Villa da 29 yaşındaki forvetle ilgileniyor. Ancak Fenerbahçe'nin transfer yarışında önemli bir avantaj yakaladığı ifade ediliyor.

35 MİLYON EURO BONSERVİS
3 YIL, 7 MİLYON EURO MAAŞ

Sarı-lacivertli yönetimin ise transferi yaklaşık 35 milyon Euro bonservis bedeliyle sonuçlandırmayı hedeflediği kaydedildi. Fenerbahçe'nin, Gineli golcüye 3 yıllık sözleşme ve yıllık 7 milyon Euro maaş teklif ettiği öne sürülürken, taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşması bekleniyor.

Borussia Dortmund'da geçen sezon 46 maçta süre bulan 30 yaşındaki Guirassy, 22 gol attı ve 6 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.