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Fenerbahçe'de Rashford çılgınlığı!

Fenerbahçe'nin Rashford temasları sürerken Sarı-lacivertliler üç saat içinde Rashford'a 20 binin üzerinde "Come to Fenerbahçe" çağrısı yaptı.

calendar 19 Temmuz 2025 10:13
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de Rashford çılgınlığı!
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Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Sarı lacivertliler bir taraftan PSG'nin yıldızları Marco Asensio ve Milan Skriniar için pazarlıklarını sürdürürken, diğer taraftan da bir başka dünya yıldızının peşine düştü.

"COME TO FENERBAHÇE"

Manchester United'ın geçen sezon Aston Villa'ya kiralık olarak gönderdiği İngiliz oyuncu Marcus Rashford'a Fenerbahçe'nin talip olduğu haberlerinin İngiliz basınında da yer alması taraftarları heyecanlandırdı. Sarı lacivertliler Rashford'un son İnstagram paylaşımına üç saat içinde 20 binin üzerinde kalp emojisi koyarken "Come to Fenerbahçe" çağrısı yaptı.


ÖZEK İNGİLTERE'YE UÇACAK

Teknik direktör Jose Mourinho'nun Marcus Rashford ile telefonla görüşerek Fenerbahçe'ye davet ettiği öğrenildi. Yönetimden kanat oyuncusu isteyen Portekizli teknik adamın Rashford'un şartlarının sorulmasını ettiği ifade edildi.

Başkan Ali Koç'tan talimatı alan futbol direktörü Devin Özek, önümüzdeki hafta başında Ada'ya giderek hem Manchester United yetkilileriyle hem de oyuncu kanadıyla masaya oturacak. Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki yıldız için Manchester United'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı belirtildi. Satın alma opsiyonu ise yaklaşık 40 milyon Euro olacak.

BARCELONA İHTİMALİ

İngiliz basını, Marcus Rashford'un Katalan devi Barcelona'dan haber beklediğini, eğer bu transfer olmazsa diğer alternatifleri değerlendireceğini yazdı. İngiliz yıldızın 2028 yılına kadara Manchester United ile sözleşmesi sürüyor.

KARİYERİ

Futbola Manchester United altyapısında başlayan Marcus Rashford, 2016'da A Takım'a yükseldi. Manchester United kariyerinde 400'ün üzerinde maça çıkan İngiliz yıldız, Ruben Amorim'le yaşadığı problem sebebiyle geçen sezon Aston Villa'ya kiralanmıştı. İngiliz oyuncu Villa'da 41 maça çıkarken 11 gol, 9 asistle 20 gole katkı verdi.

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