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Fenerbahçe'de gözler, Real Madrid'in yıldızında

Jose Mourinho'nun, Real Madrid formasını giyen Avusturyalı savunmacıyı kadrosunda görmeyi çok istediği öğrenildi.

calendar 29 Temmuz 2025 11:24
Haber: Haber Global, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de gözler, Real Madrid'in yıldızında
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Sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gündemine sürpriz bir ismi aldı: David Alaba. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun, Real Madrid formasını giyen Avusturyalı savunmacıyı kadrosunda görmeyi çok istediği öğrenildi.

Ancak bu transfer hiç kolay görünmüyor. Alaba'nın yıllık 22 milyon Euro kazandığı ve Real Madrid'den ayrılmak istemediği belirtiliyor. Mourinho, bu transferin gerçekleşebilmesi için Fenerbahçe'nin bonservis ödememesi ve oyuncunun maaşında büyük indirime gitmesi gerektiğini belirtiyor.

REAL MADRID AYRILIĞA AÇIK


Xabi Alonso'nun gelecek planlarında yer almayan 33 yaşındaki futbolcunun, kulüp tarafından gönderilmeye sıcak bakıldığı bildirildi. Ancak Madrid, Alaba'ya baskı yapmayacak ve kararına saygı gösterecek.

Sözleşmesi 2026'da sona erecek yıldız isim için kulüp yeni bir kontrat düşünmüyor. Alaba da kulüpteki misyonunun sonuna geldiğinin farkında.

FENERBAHÇE TAKİPTE

Sarı-lacivertliler transferdeki gelişmeleri yakından izliyor. Mourinho için Alaba, Arda Güler veya Brahim Diaz'dan daha öncelikli. Her ne kadar şu an zorluklar bulunsa da, yıldız ismin pozisyonu sezon öncesinde değişirse Fenerbahçe vakit kaybetmeden devreye girebilir.


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