Fenerbahçe'de Fred maç kadrosunda yok!

Fenerbahçe'de teknik heyet, yüzde yüz hazır olmayan Fred'i Kasımpaşa maçının kadrosuna almadı. Brezilyalı oyuncu riske edilmedi.İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de Fred maç kadrosunda yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Şubat 2024 13:47
Son güncelleme 24 Şubat 2024 18:16
Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik heyetten Fred ile ilgili yeni bir karar geldi.

FENERBAHÇE RİSK ALMADI!

Fenerbahçe'de Fred riske edilmedi. Brezilyalı oyuncu Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almadı.

13 MAÇ KAÇIRDI

Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Brezilyalı futbolcu, 7 karşılaşmada takımını yalnız bırakmak zorunda kaldı. 29 Ekim - 1 Aralık tarihleri arasında da sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Fred, o dönem 6 maç kaçırmıştı.

FRED'İN İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe forması altında bu sezon 21 maçta sahaya çıkan Fred, 6 asist yaptı. Sarı-lacivertliler, Fred'in sahada olduğu söz konusu 21 maçta 20 galibiyet aldı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery