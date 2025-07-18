Fenerbahçe'de Diego Carlos'un talipleri artıyor!

Fenerbahçe'de kadro yapılanması devam ederken, gelen oyuncuların yanında gitmesi muhtemel olan oyuncuların da durumu merak konusu. Fenerbahçe'den ayrılmasıyla gündeme gelen son oyuncu Diego Carlos oldu.
ADA'DAN 3 TEKLİF VAR
İngiltere ekiplerinden Burnley, Sunderland ve Leeds United, Brezilyalı savunma oyuncusu için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.
FENERBAHÇE YOLLARI AYIRMAYA SICAK
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonda kadrosuna kattığı Brezilyalı stoperden sakatlığı sebebiyle yalnızca 5 maçta faydalanabilmişti. Sarı-lacivertliler, uygun bir teklif gelmesi halinde oyuncuyla yolları ayırmaya hazır.
TEKLİFLER KİRALIK
İngiliz kulüplerinden gelen tüm tekliflerin kiralık olduğu öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi geçtiğimiz ara transfer döneminde 11.5 milyon Euro'ya transfer edilen Carlos için yalnızca zorunlu satın alma opsiyonlu teklifleri değerlendirecek
58.77 MİLYON EURO
Diego Carlos, daha önce Aston Villa, Nantes, Sevilla gibi kulüplerin formasını terletti. Oyuncuya şu ana kadar ödenen toplam bonservis bedeli 58.77 milyon Euro'ya ulaştı.
ADA'DAN 3 TEKLİF VAR
İngiltere ekiplerinden Burnley, Sunderland ve Leeds United, Brezilyalı savunma oyuncusu için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.
FENERBAHÇE YOLLARI AYIRMAYA SICAK
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonda kadrosuna kattığı Brezilyalı stoperden sakatlığı sebebiyle yalnızca 5 maçta faydalanabilmişti. Sarı-lacivertliler, uygun bir teklif gelmesi halinde oyuncuyla yolları ayırmaya hazır.
TEKLİFLER KİRALIK
İngiliz kulüplerinden gelen tüm tekliflerin kiralık olduğu öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi geçtiğimiz ara transfer döneminde 11.5 milyon Euro'ya transfer edilen Carlos için yalnızca zorunlu satın alma opsiyonlu teklifleri değerlendirecek
58.77 MİLYON EURO
Diego Carlos, daha önce Aston Villa, Nantes, Sevilla gibi kulüplerin formasını terletti. Oyuncuya şu ana kadar ödenen toplam bonservis bedeli 58.77 milyon Euro'ya ulaştı.