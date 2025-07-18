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Fenerbahçe'de Diego Carlos'un talipleri artıyor!

Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki stoperi Diego Carlos için İngiltere'den birçok teklif var.

calendar 18 Temmuz 2025 13:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de Diego Carlos'un talipleri artıyor!
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Fenerbahçe'de kadro yapılanması devam ederken, gelen oyuncuların yanında gitmesi muhtemel olan oyuncuların da durumu merak konusu. Fenerbahçe'den ayrılmasıyla gündeme gelen son oyuncu Diego Carlos oldu.

ADA'DAN 3 TEKLİF VAR

İngiltere ekiplerinden Burnley, Sunderland ve Leeds United, Brezilyalı savunma oyuncusu için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

FENERBAHÇE YOLLARI AYIRMAYA SICAK

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonda kadrosuna kattığı Brezilyalı stoperden sakatlığı sebebiyle yalnızca 5 maçta faydalanabilmişti. Sarı-lacivertliler, uygun bir teklif gelmesi halinde oyuncuyla yolları ayırmaya hazır.

TEKLİFLER KİRALIK

İngiliz kulüplerinden gelen tüm tekliflerin kiralık olduğu öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi geçtiğimiz ara transfer döneminde 11.5 milyon Euro'ya transfer edilen Carlos için yalnızca zorunlu satın alma opsiyonlu teklifleri değerlendirecek

58.77 MİLYON EURO

Diego Carlos, daha önce Aston Villa, Nantes, Sevilla gibi kulüplerin formasını terletti. Oyuncuya şu ana kadar ödenen toplam bonservis bedeli 58.77 milyon Euro'ya ulaştı.
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