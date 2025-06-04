Fenerbahçe'de Devin Özek dönemi!

Mario Branco sonrası Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü Devin Özek oldu.

calendar 04 Haziran 2025 11:11 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2025 11:32
Haber: Haberturk
Fenerbahçe'de Devin Özek dönemi!
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Fenerbahçe'de yeni futbol direktörü belli oldu.

HT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de Mario Branco'dan boşalan futbol direktörlüğü görevine 30 yaşındaki yönetici Devin Özek getirildi.

ÖZEK VE ÖZKAN BİRLİKTE


Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'de gelecek sezon futbol yapılanmasını Devin Özek ve Okan Özkan birlikte yürütecek.

İkilinin Futbol A Takımı yapılanmasında farklı unvanları olacak ancak operasyonun genel yönetimi ortak şekilde sürdürülecek. Resmi açıklama kısa süre içerisinde yapılacak.

DEVİN ÖZEK KİMDİR?

1995 doğumlu olan Devin Özek, futbol kariyerine Almanya'da başlamış, daha sonra antrenörlük ve futbol yönetimi alanlarında görev almıştır.

Alman bir anne ve Türk bir babanın çocuğu olan Devin Özek, genç yaşta futbolla ilgilenmeye başladı ve Almanya'nın alt liglerinde futbol oynadı. Ancak 2016 yılında, henüz 21 yaşındayken aktif futbolculuk kariyerini noktaladı. 2017'de Simon Rolfes'in sahibi olduğu Rolfes & Elsässer şirketinde scout ve futbol kariyeri yöneticisi olarak çalışmaya başladı.

2021 yılında Bayer Leverkusen'de scout olarak görev alan Özek, daha sonra kulübün uluslararası ilişkiler sorumlusu oldu. 2022 yazında, Leverkusen'in sportif direktörü Simon Rolfes'in yanında yardımcı direktör olarak görev aldı. Teknik direktör Xabi Alonso'nun atanma sürecinde ve bazı transfer işlemlerinde rol aldığı belirtilmektedir. Grimaldo ve Boniface'in transferleri ile Moussa Diaby'nin Aston Villa'ya satış sürecinde aktif görev üstlendiği öne sürülmektedir.

DİL YETENEKLERİ VE ANTRENÖRLÜK BELGESİ

Devin Özek, UEFA B Lisansı sahibidir. Türkçe, Almanca ve İngilizce dillerini akıcı şekilde konuşabilmektedir. Teknik ekip ve futbol yönetimi arasında köprü görevini üstlenebilecek donanıma sahip olduğu değerlendirilmektedir.


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