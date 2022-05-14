Fenerbahçe'de Burak Kapacak ayrılıyor...

Fenerbahçe'ye geldiği günden beri bir türlü istenilen çıkışı gerçekleştiremeyen Burak Kapacak sezon sonu takımdan ayrılıyor.



Fenerbahçe ile Samsunspor'un Burak Kapacak konusunda anlaşma sağladığı ve sezonun bitimiyle birlikte transferin resmiyet kazanacağı belirtildi. Büyük potansiyel olarak görülen ve Fenerbahçe'nin sezon başında Bursaspor'dan 1.3 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Burak Kapacak da Samsunspor'da oynama fikrine sıcak bakıyor.



Bursaspor altyapısından yetişen ve geçen sezon 7 gol, 7 asistlik performansıyla dikkat çeken 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Süper Lig devlerinin radarına girmişti. Transfer savaşından ise Fenerbahçe galip ayrılmıştı. Genç yıldız Fransız kulübü Bordeaux ile anlaşmış ancak araya son anda Fenerbahçe girdiği için Sarı-Lacivertliler'i tercih etmişti.



Güncel piyasa değeri 1 milyon Euro olan genç yetenek bu sezon Süper Lig'de 5, kupada ise 1 maçta görev aldı. Toplamda 58 dakika forma giydi. Gol ve asist üretemedi. Burak Kapacak'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor







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