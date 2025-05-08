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Fenerbahçe'de Başakşehir öncesi üç eksik!

Fenerbahçe, Süper Lig'de Başakşehir ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde Allan Saint-Maximin, Mert Hakan Yandaş ve Çağlar Söyüncü, bu maçta görev alamayacak.

calendar 08 Mayıs 2025 12:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Başakşehir öncesi üç eksik!
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında cuma günü RAMS Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde oynadığı 32 maçta 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 75 puan toplayan sarı-lacivertli takım, ikinci sırada bulunuyor.

Süper Lig'deki son maçında evinde Beşiktaş'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalarak şampiyonluk yarışından uzaklaştı.

Takımda 3 eksik

Fenerbahçe'de 3 futbolcu, RAMS Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Tedavilerine devam edilen Allan Saint-Maximin ve Mert Hakan Yandaş ile sarı kart cezalısı Çağlar Söyüncü, RAMS Başakşehir maçında görev yapamayacak.

Sakatlığını atlatan ve takımla çalışan Sofyan Amrabat ise görev verilmesi durumunda maçta oynayacak.

Deplasmanda 8 maçtır kaybetmiyor

Bu sezon rakip sahalarda bir kez mağlup olan Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 8 karşılaşmada yenilmedi.

Sarı-lacivertli ekip bu periyotta ikas Eyüpspor ve Galatasaray ile berabere kalırken, TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Corendon Alanyaspor, Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor ve Gaziantep FK maçlarından ise üçer puanla ayrıldı.

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