Fenerbahçe'de 7 isimle ayrılık

Yeni sezonun kadro çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımda kalması ve ayrılması beklenen isimler şekilleniyor.
Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonda Jose Mourinho'nun raporu ile birlikte 7 isimle devam edilmemesi bekleniyor.
Sarı-lacivertlilerde Alexander Dijku, Miha Zajc, Rodrigo Becao, Lincoln Henrique, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz ve Ognjen Mimovic ile yolların ayrılması planlanıyor.
Ali Koç yönetimi , Jose Mourinho'nun raporu ile birlikte geçer not alamayan bu isimlerle yolların ayrılması için oyunculara gelen teklifler doğrultusunda transfer görüşmelerine başladı.
Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonda Jose Mourinho'nun raporu ile birlikte 7 isimle devam edilmemesi bekleniyor.
Sarı-lacivertlilerde Alexander Dijku, Miha Zajc, Rodrigo Becao, Lincoln Henrique, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz ve Ognjen Mimovic ile yolların ayrılması planlanıyor.
Ali Koç yönetimi , Jose Mourinho'nun raporu ile birlikte geçer not alamayan bu isimlerle yolların ayrılması için oyunculara gelen teklifler doğrultusunda transfer görüşmelerine başladı.