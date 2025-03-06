Fenerbahçe'de 2025 yılında bir ilk!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya ekibi Glasgow Rangers'ı ağırladı.
Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-1'lik skorla kazandı.
2025 YILINDA BİR İLK
Sarı lacivertliler, bu mağlubiyetin ardından 2025 takvim yılında ilk yenilgisini yaşadı.
Fenerbahçe, 2025 takvim yılında ilk kez yenildi. pic.twitter.com/QTXhnhBa51
— Sporx (@sporx) March 6, 2025
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