Fenerbahçe'de 2025 yılında bir ilk!

Fenerbahçe, sahasında Glaswog Rangers mağlubiyetinin ardından 2025 takvim yılında ilk kez yenildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de 2025 yılında bir ilk!
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06 Mart 2025 22:54

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya ekibi Glasgow Rangers'ı ağırladı.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-1'lik skorla kazandı. 

2025 YILINDA BİR İLK

Sarı lacivertliler, bu mağlubiyetin ardından 2025 takvim yılında ilk yenilgisini yaşadı.


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