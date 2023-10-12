Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında 13 Ekim Cuma günü deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşılaşacak.



Pabellon Fuente De San Luis Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.



THY Avrupa Ligi'nde sezonun ilk haftasında İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan'ı konuk eden sarı-lacivertliler, parkeden 85-82 galip ayrıldı.



Valencia Basket ise ligin ilk haftasında konuk ettiği Fransa ekibi Monaco'yu 70-65 yenerek sezona galibiyetle başladı.



İki ekibin geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldiği 2 mücadeleyi de ev sahibi takımlar kazanmıştı. Fenerbahçe Beko sahasında 79-77 galip gelirken, Valencia Basket de taraftarı önünde 82-80'lik skorla rakibini mağlup etmişti.



THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunun şampiyonu sarı-lacivertliler, geçen yıl normal sezonu 8. bitirerek play-off'lara kalmıştı. Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek final serisinde Yunanistan ekibi Olympiakos'a 3-2 yenilerek turnuvaya veda etmişti.



