Fenerbahçe Beko, Valencia deplasmanında

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında 13 Ekim Cuma günü İspanya temsilcisi Valencia Basket'e konuk olacak

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe Beko, Valencia deplasmanında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ekim 2023 14:33
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında 13 Ekim Cuma günü deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşılaşacak.

Pabellon Fuente De San Luis Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde sezonun ilk haftasında İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan'ı konuk eden sarı-lacivertliler, parkeden 85-82 galip ayrıldı.

Valencia Basket ise ligin ilk haftasında konuk ettiği Fransa ekibi Monaco'yu 70-65 yenerek sezona galibiyetle başladı.

İki ekibin geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldiği 2 mücadeleyi de ev sahibi takımlar kazanmıştı. Fenerbahçe Beko sahasında 79-77 galip gelirken, Valencia Basket de taraftarı önünde 82-80'lik skorla rakibini mağlup etmişti.

THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunun şampiyonu sarı-lacivertliler, geçen yıl normal sezonu 8. bitirerek play-off'lara kalmıştı. Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek final serisinde Yunanistan ekibi Olympiakos'a 3-2 yenilerek turnuvaya veda etmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery