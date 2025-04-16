Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'deki rakibi belli oldu

THY Euroleague'de normal sezonu 7. bitiren İspanyol ekibi Real Madrid ile 8. sırada tamamlayan Fransız temsilcisi Paris Basketbol play-in maçında karşılaştı.



Paris Basketbol deplasmanda karşılaştığı Real Madrid'i 81-73'lük skorla yenerek adını play-off'a yazdırdı ve Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.



SAHA AVANTAJI FENERBAHÇE BEKO'DA



Saha avantajının Fenerbahçe Beko'da olduğu seride üç maç kazanan takım Final Four vizesi alacak.



Serinin ilk maçı 22 Nisan Salı, ikinci maçı da 24 Nisan Perşembe günü saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Üçüncü maça ve gerekmesi halinde oynanacak dördüncü karşılaşmaya Fransa temsilcisi ev sahipliği yapacak. Yine gerekmesi halinde oynanacak beşinci karşılaşmada ise saha avantajı Fenerbahçe Beko'da olacak.



