Fenerbahçe Beko'da sürpriz ayrılık

Son olarak Errick McCollum'u kadrosuna katan Fenerbahçe Beko'da bir de ayrılık yaşandı.



Sarı-Lacivertliler, kadrosuna 2024 yılının ekim ayında katılan Skylar Mays ile yollarını ayırdığını açıkladı.



Fenerbahçe'den yapılan açıklamada,



"Fenerbahçe Beko kadrosuna 2024 yılının Ekim ayında katılan sporcumuz Skylar Mays ile yollarımız ayrılmıştır.



Skylar Mays'e takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz."



ifadeleri yer aldı.





