Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 642. kez sahne alacak

Organizasyon Maç sayısı Galibiyet Yenilgi THY Avrupa Ligi 439 248 191 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 8 3 5 FIBA Avrupa Ligi 18 9 9 Kupa Galipleri Kupası 6 3 3 Saporta Kupası 52 26 26 Koraç Kupası 64 35 29 Kuzey Avrupa Ligi 14 7 7 FIBA Avrupa Kupası 40 28 12 TOPLAM 641 359 282

Basketbol THY Avrupa Ligi 2023-2024 sezonunun ilk haftasında 6 Ekim Cuma günü İtalya ekibi EA7 Emporio Armani Milan'ı konuk edecek Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 642. maçına çıkacak.AA'nın basketbolda THY Avrupa Ligi sezonunun başlamasına ilişkin hazırladığı dosya haberlerin son bölümünde, yarın ilk maçına çıkacak Fenerbahçe Beko'nun Avrupa kupalarındaki performansına ilişkin detaylar ele alındı.Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında yaptığı 641 karşılaşmada 359 galibiyet aldı, 282 yenilgi yaşadı.Fenerbahçe, tarihindeki ilk Avrupa kupası maçını 1959-1960 sezonunda FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda oynadı.Söz konusu sezonda İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler, rakibinin turnuvadan çekilmesi sonucu hükmen galibiyetler aldı.Fenerbahçe, bir sonraki turda ise Bulgar ekibi Akademik'le eşleşti. Avrupa kupalarındaki ilk maçlarını Akademik'e karşı oynayan sarı-lacivertli ekip, iki müsabakadan da mağlup ayrıldı.Sarı-lacivertli ekibin kulvarlarına göre Avrupa kupalarında oynadığı maçlar, galibiyet ve yenilgi sayıları şöyle:Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde 439 karşılaşmaya çıktı.Sarı-lacivertliler, bu maçlarda 248 galibiyet elde etti, 191 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.Basketbolda 2001 yılından itibaren oynanan Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, ilk kez 2006-2007 sezonunda sahne aldı. Sarı-lacivertliler, Ülker ile sponsorluk anlaşması yaparak bu kulvarda A lisansını elde etti.Fenerbahçe Ülker ismiyle Avrupa Ligi'nde ilk maçını 25 Ekim 2006'da Yunanistan ekibi Aris'le deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, rakibine 66-58 mağlup oldu.Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki ilk Dörtlü Final heyecanını 2004-2005 sezonunda yaşadı.Söz konusu sezonda FIBA'nın düzenlediği Avrupa Ligi'nde mücadele eden sarı-lacivertliler, tarihinde ilk kez Dörtlü Final'e yükseldi. Dörtlü Final'de önce Kiev'e, sonra da Khimki'ye yenilen Fenerbahçe, dördüncülükle yetindi.Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde 5 kez Dörtlü Final oynama başarısı gösterdi.Sarı-lacivertli takım, organizasyonda 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019'da son 4 takım arasında yer aldı. Sarı-lacivertliler, 2015 ve 2019'da dördüncü, 2016 ve 2018'de ise ikinci sırayığ aldı.Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Fenerbahçe, 2017'de İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'de ilk önce İspanya temsilcisi Real Madrid'i, sonra da Yunanistan ekibi Olympiakos'u yenerek ilk ve tek şampiyonluğunu yaşadı.Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nde son 3 sezonda ise adını Dörtlü Final'e yazdıramadı.