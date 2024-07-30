Fenerbahçe, Avrupa'da dengeyi bozdu

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki galibiyet sayısı, mağlubiyet sayısını geride bıraktı.
Lugano turu öncesinde Avrupa'da çıktığı 270 resmi maçta 107 galibiyet, 108 mağlubiyet ve 55 beraberlik alan Fenerbahçe, turun ardından galibiyet sayısında öne geçti.
İlk maçı 4-3, ikinci maçı ise 2-1 kazanan Fenerbahçe galibiyet sayısını 109'a yükseltirken, mağlubiyet sayısını 108'de tutmayı başardı.
Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertli ekip Avrupa kupalarındaki galibiyet sayısını mağlubiyet sayısının önüne çekmeyi başardı.
Fenerbahçe; Türk takımları arasında galibiyet sayısı, mağlubiyet sayısından yüksek tek takım konumuna yükseldi.
Lugano turu öncesinde Avrupa'da çıktığı 270 resmi maçta 107 galibiyet, 108 mağlubiyet ve 55 beraberlik alan Fenerbahçe, turun ardından galibiyet sayısında öne geçti.
İlk maçı 4-3, ikinci maçı ise 2-1 kazanan Fenerbahçe galibiyet sayısını 109'a yükseltirken, mağlubiyet sayısını 108'de tutmayı başardı.
Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertli ekip Avrupa kupalarındaki galibiyet sayısını mağlubiyet sayısının önüne çekmeyi başardı.
Fenerbahçe; Türk takımları arasında galibiyet sayısı, mağlubiyet sayısından yüksek tek takım konumuna yükseldi.