Fenerbahçe arsaVev, 8'de 8 yaptı!

Fenerbahçe arsaVev, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4'üncü hafta erteleme maçında deplasmanda Hakkarigücü Spor'u 2-0 mağlup etti.

calendar 12 Kasım 2025 17:19
Haber: DHA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4'üncü hafta erteleme maçında Fenerbahçe arsaVev, Merzan Şehir Stadyumu'nda Hakkarigücü Spor'un konuğu oldu. 

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçı sarı-lacivertliler 2-0 kazandı.

Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 68'inci dakikada Zeynep Kerimoğlu ile 75'inci dakikada Ece Türkoğlu kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe arsaVev, 8'de 8 yaparak 24 puanla yoluna kayıpsız devam etti.

Hakkarigücü Spor ise 2'nci yenilgisini aldı ve 16 puanda kaldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
