Fenerbahçe arsaVev, 8'de 8 yaptı!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4'üncü hafta erteleme maçında Fenerbahçe arsaVev, Merzan Şehir Stadyumu'nda Hakkarigücü Spor'un konuğu oldu.
İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçı sarı-lacivertliler 2-0 kazandı.
Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 68'inci dakikada Zeynep Kerimoğlu ile 75'inci dakikada Ece Türkoğlu kaydetti.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe arsaVev, 8'de 8 yaparak 24 puanla yoluna kayıpsız devam etti.
Hakkarigücü Spor ise 2'nci yenilgisini aldı ve 16 puanda kaldı.
Fenerbahçe arsaVev, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4'üncü hafta erteleme maçında deplasmanda Hakkarigücü Spor'u 2-0 mağlup etti.
