Fenerbahçe Alagöz Holding'in bayrağı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne asıldı

Sezonu 4 kupayla bitiren Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın bayrağı İstanbul'daki Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne asıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Alagöz Holding'in bayrağı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne asıldı
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25 Nisan 2024 15:23
Sezonu 4 kupayla tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın bayrağı İstanbul'daki Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne asıldı.

FIBA Süper Kupası, Kadınlar Türkiye Kupası, FIBA Avrupa Ligi ve ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe Alagöz Holding'in bayrağı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde dalgalanıyor.

Ayrıca bayrağın köprüye asılma anı, sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından "Gururla" açıklamasıyla paylaşıldı.

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