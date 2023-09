Felix: 'Barcelona için fedakarlık yaptım'

Barcelona'nın yeni transferlerinden Joao Felix, Katalan ekibine katılmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



Portekizli futbolcu, "Bu şekilde iyi başlamayı bekliyor muydunuz?" şeklinde gelen soruya, "Her şeyin bu kadar iyi başlamasını beklemiyordum. Buranın benim için mükemmel bir yer olduğuna inanıyordum, hala da öyle düşünüyorum. Ama her şey gerçekten çok iyi gidiyor. Bu şekilde olmasını beklemiyordum, bırakın da böyle devam etsin" diye cevap verdi.



Barcelona'ya transferi için maddi fedakarlık yaptığını söyleyen Felix, "Maaşımın önemli bir kısmından vazgeçtim. Ama kulübümü değiştirmem ve futbolumu oynayabileceğim bir yerde olmam gerekiyordu. Dediğim gibi, Barcelona'nın her zaman mükemmel bir yer olduğunu düşündüm. Her şey yolunda gidiyor ve oyundan yeniden keyif almaya başlamak için bu çabayı göstermem gerekiyordu" sözlerini kullandı.



23 yaşındaki futbolcu, Benfica'da gösterdiği performansı neden Atletico Madrid'de gösteremediğine yönelik gelen sorunun ardından, "Futbol böyle bir şey. Eğer bir şeyler ters giderse, kulübü değiştirmeniz gerekir. Chelsea'de denedim, şimdi de Barcelona'ya geldim. Çünkü Atletico'da iyi oynayamadım. Kulübün ve teknik direktörün fikirlerine uyum sağlayamadım. Ama her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Orada da çok iyi dönemler geçirdim." dedi.



Barcelona'da 3 maça çıkan Felix, 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.