Haber Tarihi: 13 Haziran 2025 18:29 -
Güncelleme Tarihi:
13 Haziran 2025 18:29
Altın yükselecek mi? Altın fiyatları yükselir mi?
İran- İsrail geriliminden endişelenen yatırımcılar güvenli liman altına hızla yöneldi. Gece yarısı başlayan İsrail saldırılarının ardından 4 bin 380 TL ile güne başlayan gram altın Kapalıçarşı'da 4 bin 400 TL'ye kadar yükselerek yeni bir rekor kırdı. Altın yükselecek mi? Altın fiyatları yükselir mi?
İsrail-İran geriliminin gün içinde giderek artması gram altın ve ons altının yükselmesine neden oldu.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Yatırımcılar güvenli liman altın ve petrole yönelirken ons altın 3 bin 446 dolara çıkarken serbest piyasada gram altın 4 bin 363 liradan işlem görüyor. Akşam seansında gerilimin de artmasıyla birlikte Kapalıçarşı'da altın 4 bin 400 liraya kadar yükselerek yeni bir rekor daha kırdı.
İSRAİL-İRAN GERİLİMİ ALTIN VE PETROLÜ UÇURDU
Orta Doğu'daki karşılıklı saldırıların ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın da İsrail'e destek açıklamalarıyla birlikte altın yüksek seyrediyor.
İsrail, Natanz nükleer tesisine yönelik saldırısı gerçekleştirdi. İran, İsrail tarafından bombardımana tutulan Natanz nükleer tesisinden radyasyon sızdığını ilk kez kabul etti. Sızıntının kontrol altına alındığı açıklansa da ülke genelindeki nükleer altyapının durumu hala belirsizliğini koruyor.
Saldırının ardından altın fiyatlarında artış yaşandı. Kapalıçarşı'da gram altın yaklaşık yüzde 1,85 değer kazanarak 4 bin 400 liraya kadar yükseldi.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.