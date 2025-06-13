Altın yükselecek mi? Altın fiyatları yükselir mi?

İsrail-İran geriliminin gün içinde giderek artması gram altın ve ons altının yükselmesine neden oldu.

Yatırımcılar güvenli liman altın ve petrole yönelirken ons altın 3 bin 446 dolara çıkarken serbest piyasada gram altın 4 bin 363 liradan işlem görüyor. Akşam seansında gerilimin de artmasıyla birlikte Kapalıçarşı'da altın 4 bin 400 liraya kadar yükselerek yeni bir rekor daha kırdı.

Orta Doğu'daki karşılıklı saldırıların ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın da İsrail'e destek açıklamalarıyla birlikte altın yüksek seyrediyor.

İsrail, Natanz nükleer tesisine yönelik saldırısı gerçekleştirdi. İran, İsrail tarafından bombardımana tutulan Natanz nükleer tesisinden radyasyon sızdığını ilk kez kabul etti. Sızıntının kontrol altına alındığı açıklansa da ülke genelindeki nükleer altyapının durumu hala belirsizliğini koruyor.

Saldırının ardından altın fiyatlarında artış yaşandı. Kapalıçarşı'da gram altın yaklaşık yüzde 1,85 değer kazanarak 4 bin 400 liraya kadar yükseldi.