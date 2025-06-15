Trabzonspor'dan scout transferi!

Daha önce Güney Amerika'da detaylı bir scouting çalışması yürüten Trabzonspor'un sol kanat transferi için Şili'de Colo-Colo forması giyen Lucas Cepeda'yı gündemine aldığı iddia edildi.

calendar 15 Haziran 2025 10:17
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'dan scout transferi!
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Trabzonspor ile ilgili sürpriz bir isim gündeme taşındı.

Daha önce Güney Amerika'da detaylı bir scouting çalışması yürüten Trabzonspor'un sol kanat transferi için Şili'de Colo-Colo forması giyen Lucas Cepeda'yı gündemine aldığı iddia edildi.

22 yaşındaki futbolcu için River Plate ve Boca Juniors gibi Güney Amerika'nın önemli kulüplerinin sıraya girdiği, ayrıca İngiliz ekibi Southampton'ın da yakın zamanda nabız yokladığı öğrenildi.


Bordo mavili yönetimin transfer rekabetine katılarak Cepeda'nın menajeriyle temasa geçtiği ve oyuncunun transfer durumu hakkında bilgi aldığı ifade ediliyor.

Şili basınında çıkan haberlere göre; Colo-Colo'da, Lucas Cepeda'nın 3 milyon dolar seviyelerinde bir serbest kalma maddesi bulunuyor.

Şili Milli Takımı'nda 5 kez görev yapan ve 3 gol atan 1.77 boyundaki futbolcu, sağ kanat ve 10 numarada da oynayabiliyor.


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