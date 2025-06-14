PSG, Zabarnyi'nin transferi için yoğun mesaide!

Tarihi bir sezonu geride bırakan Paris Saint-Germain, Bournemouth forması giyen Ilya Zabarnyi'yi transfer etmek için İngiliz ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.

calendar 14 Haziran 2025 17:16 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2025 17:24
Haber: Sporx.com dış haberler
PSG, Zabarnyi'nin transferi için yoğun mesaide!
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Paris Saint Germain (PSG), transfer döneminde Ilya Zabaryni'yi kadrosuna katabilmek için yoğun bir uğraş gösteriyor.

Matteo Moretto'nun haberine göre, Bournemouth ile PSG arasında Ilya Zabarnyi'nin transferi konusunda yapılan görüşmeler olumlu bir şekilde ilerliyor.

Ukraynalı stoper oyuncusunun, Ligue 1 ekibine maliyetinin 60 milyon € olması bekleniyor.  Paris Saint-Germain cephesinden giden resmi bir teklif yok.

Ilya Zabarnyi, bu sezon Bournemouth formasıyla 39 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda sadece 1 asistlik katkı sergiledi.


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