De Bruyne'den Napoli formasıyla ilk sözler

Manchester City'den son şampiyon Napoli'ye katılan Kevin De Bruyne açıklamalarda bulundu.

calendar 14 Haziran 2025 18:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
De Bruyne'den Napoli formasıyla ilk sözler
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İtalya Serie A'nın son şampiyonu Napoli'nin yaz transfer dönemindeki flaş transferi Kevin De Bruyne, kulübün resmi kanallarına özel açıklamalarda bulundu.

33 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusu, kendisi ve Napoli arasında güçlü bir bağ olduğunu belirterek, "Ben ve Napoli aynı hırsı paylaşıyoruz. Bence bu benim için doğru proje ve kazanmak için katkımı sağlamak adına elimden geleni yapacağım" dedi.

Geçtiğimiz sezonu Manchester City'de geçiren Kevin De Bruyne, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini vurguladı:


"İngiltere'de geçirdiğim 10 yılın ardından, bu benim için yeni bir deneyim. Ben ve ailem çok heyecanlıyız ve bunu yaşamaya başlamak için sabırsızlanıyoruz."

Transfer olduğu Napoli hakkında da konuşan De Bruyne sözlerini şöyle tamamladı:
"Napoli, gerçekten özel bir şehir ve harika bir taraftar kitlesine sahip. Burada olmak ve bu projenin parçası olmak benim için büyük mutluluk. En iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum."

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ İSTATİSTİĞİ

İngiltere ekibi ile 40 maça çıkan Kevin De Bruyne, 40 maçta 6 gol atarken 8 de asist yaptı.


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