İsrail borsasının ana endeksi olan TA-125, 13 Haziran 2025 tarihinde (yani haberin yazıldığı gün) önceki seansa göre %1.71 düşerek 2707 puana geriledi. Bu düşüş, Orta Doğu'daki askeri gerilimin ve siyasi belirsizliğin doğrudan bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Endeks, son bir ayda %1.59 yükseliş göstermiş olsa da, İsrail'den bu ölçüde endeksi takip eden fark sözleşmesi (CFD) işlemlerine göre geçen yılın aynı dönemine göre %37.68 artıda bulunuyordu. Ancak, son yaşanan gelişmeler bu olumlu tabloyu kısa vadede gölgeliyor.

İsrail borsasındaki düşüşün temel nedeni, ülkenin en büyük düşmanlarından biri olan İran'a yönelik doğrudan bir saldırı gerçekleştirmesi. Bu durum, yatırımcıların bölgedeki jeopolitik riski yeniden fiyatlamasına neden oldu. İsrail borsası, özellikle savunma ve teknoloji sektörleri başta olmak üzere, birçok sektörde değer kaybı yaşadı.

İran'a yönelik saldırı haberleri, sadece İsrail borsasını değil, bölgesel ve küresel birçok borsayı da olumsuz etkiledi. Güvenli liman arayışları hız kazanırken, riskli varlıklardan çıkış eğilimi gözlendi. ABD borsalarında da sınırlı düşüşler yaşanırken, Avrupa ve Asya piyasaları da gerilimin etkisiyle güne negatif başladı.

ABD Borsaları:

US500: %0.92 düşüş



US30: %0.98 düşüş



US100: %1.15 düşüş



Bu düşüşler, küresel ekonomiye dair endişelerin arttığını ve Orta Doğu'daki gelişmelerin uluslararası piyasalarda da yankı bulduğunu gösteriyor.

Tüm bu tablo içinde en dikkat çekici detaylardan biri, İstanbul Borsası (BİST)'nin yaşadığı sert düşüş oldu. Verilere göre, BİST, savaş konumuna geçen İsrail'in borsasından bile daha sert düştüğü görüldü. Bu durum, Türk ekonomisinin ve finans piyasalarının jeopolitik risklere karşı ne kadar hassas olduğunu bir kez daha ortaya koydu.