Haber Tarihi: 13 Haziran 2025 14:13 - Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2025 14:13

İsrail Borsası, Borsa İstanbul'dan daha az düştü | Borsa İstanbul neden düştü, düşüyor? 13 Haziran 2025

Ortadoğu'da tansiyonun yükselmesi, finans piyasalarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Özellikle İsrail'in sabaha karşı İran'ı füze ile vurması haberleri, küresel piyasalarda belirsizlik yaratırken, borsaları olumsuz etkiledi. Bu gerginlik, özellikle bölge ülkelerinin borsalarında sert düşüşlere yol açarken, en dikkat çekici düşüşlerden biri İstanbul Borsası (BİST) cephesinde yaşandı.

İsrail Borsası, Borsa İstanbul'dan daha az düştü | Borsa İstanbul neden düştü, düşüyor? 13 Haziran 2025
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İsrail borsasının ana endeksi olan TA-125, 13 Haziran 2025 tarihinde (yani haberin yazıldığı gün) önceki seansa göre %1.71 düşerek 2707 puana geriledi. Bu düşüş, Orta Doğu'daki askeri gerilimin ve siyasi belirsizliğin doğrudan bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Endeks, son bir ayda %1.59 yükseliş göstermiş olsa da, İsrail'den bu ölçüde endeksi takip eden fark sözleşmesi (CFD) işlemlerine göre geçen yılın aynı dönemine göre %37.68 artıda bulunuyordu. Ancak, son yaşanan gelişmeler bu olumlu tabloyu kısa vadede gölgeliyor.

İsrail borsasındaki düşüşün temel nedeni, ülkenin en büyük düşmanlarından biri olan İran'a yönelik doğrudan bir saldırı gerçekleştirmesi. Bu durum, yatırımcıların bölgedeki jeopolitik riski yeniden fiyatlamasına neden oldu. İsrail borsası, özellikle savunma ve teknoloji sektörleri başta olmak üzere, birçok sektörde değer kaybı yaşadı.

Bölgesel Borsalarda Düşüş Rüzgarı:

İran'a yönelik saldırı haberleri, sadece İsrail borsasını değil, bölgesel ve küresel birçok borsayı da olumsuz etkiledi. Güvenli liman arayışları hız kazanırken, riskli varlıklardan çıkış eğilimi gözlendi. ABD borsalarında da sınırlı düşüşler yaşanırken, Avrupa ve Asya piyasaları da gerilimin etkisiyle güne negatif başladı.

ABD Borsaları:

US500: %0.92 düşüş

US30: %0.98 düşüş

US100: %1.15 düşüş

Bu düşüşler, küresel ekonomiye dair endişelerin arttığını ve Orta Doğu'daki gelişmelerin uluslararası piyasalarda da yankı bulduğunu gösteriyor.

BİST'in Şaşırtan Düşüşü: İsrail Borsasından Bile Daha Sert!

Tüm bu tablo içinde en dikkat çekici detaylardan biri, İstanbul Borsası (BİST)'nin yaşadığı sert düşüş oldu. Verilere göre, BİST, savaş konumuna geçen İsrail'in borsasından bile daha sert düştüğü görüldü. Bu durum, Türk ekonomisinin ve finans piyasalarının jeopolitik risklere karşı ne kadar hassas olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

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