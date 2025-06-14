Dusan Alimpijevic'ten final mesajı!

Beşiktaş'ı 8 yıl aradan sonra finale taşıyan Dusan Alimpijevic, Anadolu Efes maçı sonrası konuştu.

calendar 14 Haziran 2025 23:10 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2025 23:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Dusan Alimpijevic'ten final mesajı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın Anadolu Efes karşısında 82-75 mağlup edip adını finale yazdırdığı maç sonrası başantrenör Dusan Alimpijevic açıklamalarda bulundu.

Finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic'in sözleri şu şekilde:

Oyuncularım adına çok mutluyum. Birkaç şey söylemek istiyorum. Oyuncularım, kahramanlar. Bir EuroLeague takımına karşı oynadık, Final Four'dan bir adım uzaktaydılar. Çok yetenekli bir takım. Kasım ve aralıkta insanların bizimle ilgili soru işaretleri vardı. 9 oyuncu ile oynuyoruz, genç oyuncular var ama 9 oyuncu ile oynuyoruz. Anadolu Efes'in kadrosunu biliyoruz. Bu yüzden antrenörlerimi kutluyorum. Her maçtan sonra 20 oyuncumuz var gibi geri dönmelerini sağladılar.


Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Harika bir atmosfer yarattılar. Onları ve tüm yönetimimizi tebrik ediyorum. Bununla bitireceğim şimdilik.

Çeyrek finale gittiğimizde, "Biz çeyrek finali kutlayacak bir takım değiliz" demiştim. Şimdi yine aynısını söyleyeceğim. EuroLeague şampiyonu karşısında finale gidiyoruz ama biz çok büyük bir kulübüz ve bunu o zaman kutlayacağız."

8 YIL SONRA FİNAL

Öte yandan Dusan Alimpijevic, Beşiktaş'ı 8 yıl aranın ardından final serisine taşımayı başardı.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.