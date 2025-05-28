Haber Tarihi: 28 Mayıs 2025 17:37 - Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2025 17:37

Osimhen Galatasaray'da kalacak mı, gitti mi, gidecek mi?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Victor Osimhen'in sarı-kırmızılı kulüpteki geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Buruk, Nijeryalı yıldızın takımda kalacağına dair ümidinin olduğunu ifade etti. Peki, Osimhen Galatasaray'dan gitti mi, gidecek mi?

Osimhen Galatasaray'da kalacak mı, gitti mi, gidecek mi?
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Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan ederek 5. yıldızı takan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili taraftarı heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Peki, Osimhen Galatasaray'dan gitti mi, gidecek mi? 
Deneyimli çalıştırıcı, Nijeryalı yıldız için şu ifadeleri kullandı:

"TOP OSIMHEN'DE"

"Osimhen'in geliş sürecinde insanlar inanamadı. Ben de ilk konuştuğumuzda ona 'Gerçekten, kesinlikle geliyor musun?' demiştim. Direkt olarak 'Galatasaray'ı takip ediyorum, seviyorum, o tutkuyu yaşamak istiyorum' cevabı verdi. Ben de hiç tereddüt etmedim. Osimhen adı geldiği anda, kendi kafamda 'Sistemi değiştiririm, ikili oynatırım' dedim. Bir gün düşünmedim. İki dakika sonra tamam dedim. Böyle bir fırsat verken... Teknik adam olarak şey diyebilrsiniz, elimizde Icardi, Batshuayi var, kim oynayacak diyebilirsiniz. Başkanımıza konuyu açınca da, Abdullah Kavukcu'nun evindeydik, başkanımız 'Tamam' dedi. Bu çok önemliydi, değerliydi. Şimdi de onu almak bizim için değerli. Önemli teklifler var. Buradaki enerjisini gördükten sonra, hem kendisi hem ailesi, bence Osimhen'i Galatasaray'da oynamaya ikna edecek çok şey var. Bu işin maddi kısmı da var. Yönetimizin ne gerekiyorsa yapacağını biliyorum. Top Osimhen'de."

"İNŞALLAH OLACAK"

"Bunun benzerini Mauro Icardi'de de yaşadık. O da Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddedip Galatasaray'ı seçti. Icardi de sakatlıktan dönüyor. Böyle iki forvetimiz olduğu yerde büyük mutluluk olacak. Bununla ilgili süreç devam ediyor. İnşallah olacak. Ümidim öyle."

 



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