Haber Tarihi: 15 Haziran 2025 13:09 - Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2025 13:09

Evann Guessand kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe transfer haberleri

Evann Guessand, sosyal medyada Fenerbahçeli futbolseverler tarafından merak edilen ve araştırılan isimlerin başında yer almaya başladı. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Evann Guessand'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sorgulanıyor. Peki, Evann Guessand kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

Evann Guessand kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe transfer haberleri
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Evann Ludovic Vidjannagni Guessand, 1 Temmuz 2001 yılında dünyaya geldi. Ligue 1 takımlarından Nice'te forma giyen profesyonel futbolcudur. Fransa doğumlu ve eski bir Fransız genç millî oyuncu olan Guessand, uluslararası düzeyde Fildişi Sahili'ni temsil etmektedir.

Guessand, profesyonel kariyerine 5 Ocak 2020 tarihinde Coupe de France'ta Fréjus Saint-Raphaël'e karşı oynanan ve 2-0 kazanılan maçta Nice formasıyla çıkmıştır.

12 Temmuz 2022'de Guessand, Ligue 1 ekiplerinden Nantes'e sezon sonuna kadar kiralandı. Kulüpteki ilk golünü 28 Ağustos'ta Toulouse'a karşı 3-1 kazanılan lig maçında kaydetti. 8 Eylül'de UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına çıkan Guessand, Olympiacos'a karşı alınan 2-1'lik galibiyette son dakikalarda attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

Fransa doğumlu olan Guessand, hem Fransız hem Fildişi Sahili vatandaşlığına sahiptir. Genç yaş kategorilerinde Fransa millî takımını temsil etmiştir.

Aralık 2023'te, Guessand 2023 Afrika Uluslar Kupası için Fildişi Sahili millî takımının ön kadrosuna davet edildi.

Guessand, Fildişi Sahili millî takımıyla ilk maçına 11 Haziran 2024'te Kenya'ya karşı oynanan 2026 Dünya Kupası eleme karşılaşmasında çıktı. Malavi'nin Lilongwe kentindeki Bingu Ulusal Stadyumu'nda oynanan ve golsüz berabere biten maçta 61. dakikada Emmanuel Latte Lath'ın yerine oyuna dahil oldu.

Guessand, kendisi gibi profesyonel futbolcu olan Axel Guessand'ın kardeşidir.

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