Serdal Adalı: 'Sonu şampiyonluk olsun'

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisinde Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'i 82-75 mağlup ederek durumu 3-2 yaptı ve finale yükseldi.Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, takımının finale yükselmesinin ardından, bir paylaşımda bulundu."Bugün Akatlar'da büyük taraftarımızın önünde Anadolu Efes'i mağlup ederek şampiyonluk yolunda finale çıkan basketbol takımımızı tebrik ediyorum.Son yıllarda futbolda üzdüğümüz taraftarımızın yüzünü güldüren, onlara hak ettikleri duyguları yaşatan oyuncularımıza, teknik heyetimize teşekkür ediyorum.Final serisinde de en iyi mücadeleyi vereceğimizden, şampiyonluk için son ana kadar savaşacağımızdan eminim. Önümüzdeki sezondan itibaren böyle bir mücadeleyi tüm branşlarda göreceğiz. Beşiktaş'a, Beşiktaşlılara hak ettikleri duyguları yaşatacağız.Sizinle gurur duyuyoruz, sonu şampiyonluk olsun!"