Emiliano Martinez'den geleceği için karar!

Aston Villa'dan ayrılmaya hazırlanan ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Emiliano Martinez, Premier Lig'de kalmak istiyor.

calendar 14 Haziran 2025 18:15 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2025 18:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Emiliano Martinez'den geleceği için karar!
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Aston Villa forması giyen Emiliano Martinez, bu yaz İngiliz ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE

Martinez, Fernando Muslera sonrası yeni bir kaleci arayan Galatasaray'ın da gündemine gelmiş ve sarı-kırmızılılar, Arjantinli file bekçisinin şartlarını sormuştu.

Bolavip'te yer alan habere göre, Martinez, geleceği için kararını verdi. 32 yaşındaki futbolcu, Astvon Villa'dan sonra kariyerine Premier Lig'de devam etmek istiyor.

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Aston Villa'nın ise Premier Lig'den Manchester United'ın ilgilendiği Emiliano Martinez için 40 milyon euro'dan fazla bonservis beklentisinin olduğu yazıldı.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Emiliano Martinez'in kulübü Aston Villa ile mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.


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