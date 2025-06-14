Antonio Conte'nin özel isteği: Ademola Lookman

Napoli'de teknik direktör Antonio Conte, Atalanta forması giyen Nijeryalı kanat oyuncusu Ademola Lookman'ın transferini istedi.



İtalyan teknik adam, Lookman'ı Khvicha Kvaratskhelia'nın yerine koyacak isim olarak görüyor ve 50 Milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyorlar.



Atalanta'nın bu transfere onay vermesi için 60 milyon euroluk bonservis bedeli talebi var.



Nijeryalı yıldız, bu sezon Atalanta formasıyla 40 resmi maça çıkarken 20 gol ve 7 asistlik performansıyla göz büyüledi.



