Milli güreşçilerden 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 3 bronz madalya

Milli güreşçilerimiz Kuzey Makedonya'da düzenlenen turnuvada 3 adet bronz madalya kazandı.

calendar 15 Haziran 2025 00:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli güreşçilerden 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 3 bronz madalya
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Kuzey Makedonya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular, 3 bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Üsküp'te gerçekleştirilen organizasyonda 48 kiloda Sadık Efe Ateşoğulları, 65 kiloda İsmail Mertkollu ve 110 kiloda Zekeriya Doğan, serbest stilde bronz madalyanın sahibi oldu.

 
 

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