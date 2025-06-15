Yusuf Demir transfer olmak istiyor

Yusuf Demir, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un, Yusuf Demir'in kadroda kalmasını istediği ifade edildi.
Ancak genç oyuncunun daha fazla süre bulabileceği bir takıma transfer olma ihtimali yüksek.
Yusuf'a, İspanya'dan iki ekibin ilgisi olduğu belirtildi. Genç oyuncunun gelecek resmi tekliflere göre kararını vereceği gelen bilgiler arasında. Yusuf Demir'in Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un, Yusuf Demir'in kadroda kalmasını istediği ifade edildi.
Ancak genç oyuncunun daha fazla süre bulabileceği bir takıma transfer olma ihtimali yüksek.
Yusuf'a, İspanya'dan iki ekibin ilgisi olduğu belirtildi. Genç oyuncunun gelecek resmi tekliflere göre kararını vereceği gelen bilgiler arasında. Yusuf Demir'in Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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