Yusuf Demir transfer olmak istiyor

Galatasaray'da kalması istenen Yusuf Demir, ayrılma eğiliminde. Daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek isteyen genç oyuncuya İspanya'dan iki kulüp talip oldu.

calendar 15 Haziran 2025 12:44
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Yusuf Demir transfer olmak istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Yusuf Demir, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un, Yusuf Demir'in kadroda kalmasını istediği ifade edildi.

Ancak genç oyuncunun daha fazla süre bulabileceği bir takıma transfer olma ihtimali yüksek.

Yusuf'a, İspanya'dan iki ekibin ilgisi olduğu belirtildi. Genç oyuncunun gelecek resmi tekliflere göre kararını vereceği gelen bilgiler arasında. Yusuf Demir'in Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 

 

HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.