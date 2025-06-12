Gazi Koşusu 2025: Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta?

99. Gazi Koşusu için heyecan başladı. Türk Atçılığının En Prestijli Koşusu olan Gazi Koşusu 2025 için geri sayım başladı. Bu yıl 99. Gazi Koşusu düzenlenecek. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana kesintisiz düzenlenen bu büyük yarış, yalnızca safkan 3 yaşlı İngiliz atların katılımına açık. Atların yarış hayatları boyunca sadece bir kez koşabildiği Gazi Koşusu'na en fazla 22 tay katılabiliyor. Çekişmeli geçecek olan Gazi Koşusu canlı yayınla ekranlardan takip edilebilecek. Bu yıl da büyük heyecana sahne olacak Gazi Koşusu ne zaman 2025, nerede yapılacak? 99. Gazi Koşusu hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Gazi Koşusu 2025 detayları...





GAZİ KOŞUSU CANLI İZLE Ulu Önder Atatürk adına 1927'den beri kesintisiz düzenlenen, Türk atçılığının derbisi Gazi Koşusu, 29 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak.

Yalnızca safkan 3 yaşlı İngiliz atların katılımına açık olan ve yarış hayatlarında sadece 1 kez koşabildikleri Gazi Koşusu, Tay TV ekranlarından canlı yayınlanacak. En fazla 22 tayın katılabildiği Gazi Koşusu'ndan 1 gün önce, yarışa katılacak jokeyler ile at sahiplerinin hazır bulunacağı "Yıldızlarla Kahvaltı" programının yanı sıra yarış öncesi-sonrası yorum, analiz ve tahmin programları da yine Tay TV ekranlarında yarış severlerle buluşacak.

Gazi Koşusu'ndan bir gün önce düzenlenecek olan "Yıldızlarla Kahvaltı" programında, yarışa katılacak jokeyler ve at sahipleri bir araya gelecek. Bu özel buluşmanın yanı sıra, Tay TV'de yarış öncesi-sonrası analizler, yorumlar ve tahmin programları da izleyicilerle buluşacak.