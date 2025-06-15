Özkan Arseven: "Bütçe ile olmuyor bu işler"

Beşiktaş'ın Anadolu Efes'i seriyi 3-2 yapıp tur atlamasından sonra Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven Beşiktaş Fibabanka hakkında açıklamalarda bulundu.

calendar 15 Haziran 2025 00:12 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2025 00:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Özkan Arseven: 'Bütçe ile olmuyor bu işler'
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Beşiktaş Fibabanka'nın Anadolu Efes'i yenip finale çıkmasından sonra Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Sezon başındaki sorunlara rağmen sezona ivmelerek devam ettiklerini belirten Arseven,"Sezon uzun bir sezondu. Oyuncularımız başta adaptasyon sorunu yaşadı ama takımımız sezon sonuna doğru oturdu. Savunma ağırlıklı oynamaya başladık ve ligi ikinci bitirdik ve şu an finaldeyiz. Bunun gururunu yaşıyoruz. Camiamıza bu sevinci yaşattığımız için gurur duyuyoruz. Basketbolda son 3 sezondur yükselen bir ivme yakaladık." ifadelerini kullandı

Beşiktaş'ın aradaki maddi farklara rağmen rakibini elediğine dikkat çeken Özkan Arseven "Mütevazi bir bütçeye sahibiz. Rakibimiz 5-6 katımız bütçeye sahip. Rakibimizin bir oyuncusu bizim tüm takımımız ile denk bütçe. Ligde biz Anadolu Efes'i zaten 2 maçta da kendi evimizde yendik. Bütçe ile olmuyor bu işler, biraz inanmak ve aile ortamı yaratmak gerekiyor. Beşiktaş bir aile ortamı yarattı. Tüm basketbol camiası beşiktaşın nasıl göze hitap eden bir oyun oynadığını görüyor. İnanmanın, başarmanın yarısı olduğunu gördük." diyerek sözlerine devam etti


Beşiktaş'ın amacının her alanda başarı olduğunu vurgulayan Özkan Arseven, "Biz Türkiye Kupası'nda final oynadık. Ligde de final oynuyoruz. EuroCup'ta şansız bir şekilde elendik ama orda da devam etseydik kupayı alabilirdik. Önümüzdeki seneki hedefimiz de EuroCup'ta şampiyon olup ligde ve kupada da başarı elde etmek olacak. Beşiktaş her sene şampiyon olmayı hedefler, bu sene de Fenerbahçe'yi eleyerek şampiyon olmayı hedefliyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.


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