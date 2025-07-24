Wolverhampton, Arias'ı duyurdu!

Jorgen Strand Larsen'in satın alma opsiyonunu kullanarak hücum hattını güçlendiren Wolverhampton, hücuma yönelik yeni transferini resmen açıkladı
Wolverhampton, Fluminense'nin 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Jhon Arias'ı kadrosuna kattı. İngiliz ekibi, bu transfer karşılığında Brezilya temsilcisine 17 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Wolves, Kolombiyalı oyuncu ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Wolverhampton, Fluminense'nin 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Jhon Arias'ı kadrosuna kattı. İngiliz ekibi, bu transfer karşılığında Brezilya temsilcisine 17 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Wolves, Kolombiyalı oyuncu ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.