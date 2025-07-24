24 Temmuz
Banik Ostrava-Legia Warszawa
20:00
24 Temmuz
FC Sheriff-FC Utrecht
20:00
24 Temmuz
Levski-Braga
20:30
24 Temmuz
FC Midtjylland-Hibernian
20:30
24 Temmuz
NK Celje-AEK Larnaca
21:00
24 Temmuz
Anderlecht-Haecken
21:00
24 Temmuz
Beşiktaş-Shakhtar
21:00
24 Temmuz
Lugano-CFR Cluj
21:30
24 Temmuz
Aktobe-Sparta Prag
19:00
24 Temmuz
Cherno More-Başakşehir
20:00

Wolverhampton, Arias'ı duyurdu!

Wolverhampton, Fluminense forması giyen Jhon Arias'ı 17 milyon Euro bonservis karşılığında kadrosuna kattı.

calendar 24 Temmuz 2025 13:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Wolverhampton, Arias'ı duyurdu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Jorgen Strand Larsen'in satın alma opsiyonunu kullanarak hücum hattını güçlendiren Wolverhampton, hücuma yönelik yeni transferini resmen açıkladı

Wolverhampton, Fluminense'nin 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Jhon Arias'ı kadrosuna kattı. İngiliz ekibi, bu transfer karşılığında Brezilya temsilcisine 17 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Wolves, Kolombiyalı oyuncu ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.