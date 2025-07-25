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Nijerya, Formula 1 Grand Prix'sine ev sahipliği yapmak için başvuruda bulundu

Nijerya, Formula 1 Grand Prix'sine ev sahipliği yapmak için resmi başvurusunu yaparak, sporun yanı sıra turizm ve ekonomi alanlarında da büyük bir atılım hedefliyor.

calendar 25 Temmuz 2025 00:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Nijerya, Formula 1 Grand Prix'sine ev sahipliği yapmak için başvuruda bulundu
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Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'nın, Formula 1 Grand Prix'sine ev sahipliği yapmak için resmi başvuruda bulunduğu bildirildi.

Ulusal Spor Komisyonu Başkanı Mallam Shehu Dikko, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nijerya'nın resmi başvurusunu, "ülkenin küresel spor sahnesindeki yerini güçlendirmek için atılmış tarihi bir adım" olarak nitelendirdi.

Opus Racing Promotions adlı organizasyonun Nijerya'nın resmi temsilcisi olarak belirlendiğini ifade eden Dikko, "Formula 1'i Nijerya'ya en kısa sürede getirmek için tüm olanakları değerlendiriyoruz. Bu yalnızca bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda turizm, altyapı gelişimi, gençlerin katılımı ve ekonomik büyüme açısından bir kaldıraçtır." dedi.


Dikko, olası bir Grand Prix'nin ulusal gururu artıracağını, küresel açıdan dikkati çekeceğini, binlerce kişiye istihdam sağlayacağını ve aynı zamanda altyapı yatırımlarını tetikleyeceğini belirtti.

Ülkenin başkenti Abuja'da düzenlenmesi planlanan organizasyonun hayata geçmesi halinde, kıta, 10 yılı aşkın bir aradan sonra Formula 1 takvimine 3'ten fazla yarışla dönmüş olacak.

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