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Arsenal, Mosquera transferini açıkladı

Arsenal, Valencia'dan 21 yaşındaki stoper Cristhian Mosquera'yı 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti. Genç oyuncu, Londra ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalarken, kulübün Singapur kampına da katıldı.

calendar 24 Temmuz 2025 19:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: arsenal.com
Arsenal, Mosquera transferini açıkladı
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Arsenal, Valencia'dan 21 yaşındaki stoper Cristhian Mosquera'yı kadrosuna kattı. Genç savunmacı, Londra ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Arsenal bu transfer için Valencia'ya 15 milyon euro bonservis ödeyecek. Anlaşmada performansa bağlı bonus maddeleri de yer alıyor.

Londra'da sağlık kontrolünden geçen Mosquera, sözleşmenin ardından yeni takım arkadaşlarıyla birlikte kulübün Singapur kampına katıldı.



Transferi sonrası açıklamalarda bulunan Kolombiya asıllı futbolcu, "Bu transferin arkasında çok büyük bir emek var. Tarihi ve büyük bir kulübe katılmak benim için kaçırılmayacak bir fırsattı. Buraya ailemle geldiğimde bu kulübün ne kadar büyük olduğunu bir kez daha hissettim" dedi.

Valencia ise yaptığı açıklamada, Mosquera'nın sadece Arsenal'e gitmek istediğini ve bu nedenle yeni sözleşme tekliflerini reddettiğini duyurdu.

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