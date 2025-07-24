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Bandırmaspor, Enes Aydın'ı transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, 21 yaşındaki stoper Enes Aydın ile 3 yıllık sözleşme imzalayarak savunma hattını güçlendirdi.

calendar 24 Temmuz 2025 20:08
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Bandırmaspor, Enes Aydın'ı transfer etti
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Enes Aydın'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 21 yaşındaki stoperle 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Fenerbahçe altyapısında yetişen Aydın'ın daha önce Başakşehir, Hatayspor, Ankaragücü, Darıca Gençlerbirliği ve Somaspor, forması giydiği belirtildi.
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