Haber Tarihi: 24 Temmuz 2025 19:15 -
Güncelleme Tarihi:
24 Temmuz 2025 19:15
HT Spor Digitürk'te, D-Smart'ta ve Uyduda Var mı?
Spor dünyasındaki güncel gelişmeleri takip etmek isteyenlerin merak ettiği kanallardan biri olan HT Spor, birçok platformda yayın yapıyor. Peki, HT Spor Digitürk'te var mı, HT Spor D-Smart'ta var mı ve en önemlisi HT Spor uyduda var mı? Bu haberimizde, HT Spor'un yayın yaptığı tüm platformları ve erişim bilgilerini detaylı bir şekilde ele alıyoruz. Spor severler için HT Spor yayın akışı ve HT Spor frekans bilgileri büyük önem taşıyor.
HT Spor Türkiye'nin önde gelen dijital yayın platformlarında yer almaktadır. Bu platformlar üzerinden HT Spor yayınlarını kolayca takip edebilirsiniz. İşte HT Spor'un bulunduğu platformlar ve ilgili kanal numaraları:
Digitürk: HT Spor, Digitürk platformunda 75. kanaldan yayın yapmaktadır. Digitürk abonesiyseniz, kumandanızdan 75. kanala gelerek HT Spor'u izleyebilirsiniz.
D-Smart: D-Smart kullanıcıları da HT Spor'a erişebilir. HT Spor, D-Smart platformunda 79. kanalda yer almaktadır.
Tivibu: Tivibu aboneleri için HT Spor, 87. kanalda bulunmaktadır.
Kablo TV: Kablo TV üzerinden HT Spor'u izlemek isteyenler 227. kanalı açabilirler.
TV+: TV+ platformunda ise HT Spor, 73. kanaldan izlenebilmektedir.
Bu dijital platformlar aracılığıyla HT Spor'un zengin spor içeriğine kolayca ulaşabilirsiniz.
HT Spor Uyduda Var mı? Frekans Bilgileri Nedir?
Evet, HT Spor aynı zamanda uydu üzerinden de yayın yapmaktadır ve herhangi bir abonelik gerektirmeden şifresiz olarak izlenebilir. Televizyonunuzda veya uydu alıcınızda gerekli frekans ayarlarını yaparak HT Spor'u uydudan izleyebilirsiniz. İşte güncel HT Spor uydu frekans bilgileri:
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11837 MHz
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı: 30000
FEC: 2/3
Bu frekans bilgilerini uydu alıcınıza girerek HT Spor'u manuel olarak ekleyebilir ve şifresiz yayınların keyfini çıkarabilirsiniz. Bu sayede, herhangi bir platforma abone olmasanız dahi HT Spor'un spor haberleri, analizleri ve özel programlarını takip edebilirsiniz.
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