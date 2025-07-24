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Beşiktaş - Shakhtar Donetsk Maçı Canlı İzle: HT Spor İzle | Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, şifreli mi?
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2025 19:52 -
Güncelleme Tarihi:
24 Temmuz 2025 19:52
Beşiktaş - Shakhtar Donetsk Maçı Canlı İzle: HT Spor İzle | Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, şifreli mi?
Beşiktaş - Shakhtar Donetsk HT Spor canlı izle şifresiz | Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak HT Spor'dan canlı izlenebilecek olan Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri henüz belli olmadı. Peki, Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı canlı yayın izleme detayları...
Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçını şifresiz ve canlı izlemek için HT Spor kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, HT Spor'un dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZBEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadelede Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya gelecek. Bu kritik karşılaşma, futbolseverler için HT Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı 24 Temmuz Perşembe günü TSİ 21.00'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak.BEŞİKTAŞ SON DURUM
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında 24 Temmuz Perşembe günü sahasında Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.SHAKHTAR DONETSK SON DURUM
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilkmaçında 24 Temmuz Perşembe günü sahasında Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.BEŞİKTAŞ-SHAKHTAR DONETSK MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Gedson Fernandes, Orkun Kökçü, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham.Shakhtar Donetsk: Riznyk, Konoplia, Bondar, Matviyenko, Pedrinho, Gomes, Santana, Bondarenko, Sudakov, Kevin, Kaua Elias.
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