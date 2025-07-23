Haber Tarihi: 23 Temmuz 2025 18:45 - Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2025 18:45

Mekece-Bilecik-Bozüyük yolu neden kapalı, ne zaman açılacak?

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz 2025 tarihinde başlayan orman yangını, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırlarına ulaştı. Günlerdir devam eden alevler, yoğun müdahaleye rağmen zaman zaman yeniden güç kazanırken, ulaşımı da olumsuz etkiledi. Mekece-Bilecik-Bozüyük yolu neden kapalı, ne zaman açılacak merak ediliyor.

Mekece-Bilecik-Bozüyük yolu neden kapalı, ne zaman açılacak?
Abone Ol
Sakarya-Bilecik yangın paniği ne yazık ki sürüyor. Yangının etkisiyle bölgedeki en önemli güzergahlardan biri olan Mekece-Bilecik-Bozüyük kara yolunda trafik çift yönlü olarak durduruldu.

MEKECE-BİLECİK-BOZÜYÜK YOLU KAPALI MI?

Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayan ve Bilecik sınırlarına kadar yayılan orman yangını nedeniyle, Mekece-Bilecik-Bozüyük kara yolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Bölgedeki yangının zaman zaman şiddetlenmesi ve alevlerin kara yoluna yaklaşması güvenlik riski oluşturduğundan yetkililer yolun trafiğe kapatılmasına karar verdi.

Ulaşım ise Osmaneli OSB Kavşağı üzerinden alternatif yollarla sağlanacak.

MEKECE-BİLECİK-BOZÜYÜK YOLU NEDEN KAPALI?

Mekece-Bilecik-Bozüyük yolu Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan orman yangınının yol güzergahına ulaşması nedeniyle kapatıldı. Yoğun duman ve alevlerin kara yoluna yakın bölgelerde kontrolü zorlaştırması nedeniyle, sürücü ve yol güvenliğinin sağlanması amacıyla güzergah kullanılmıyor.

MEKECE-BİLECİK-BOZÜYÜK YOLU NE ZAMAN AÇILACAK?

Yangının kontrol altına alınması ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesiyle birlikte, Karayolları Genel Müdürlüğü yolun ulaşıma açılacağını duyurdu. Bölgede yangın söndürme ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu riskler büyük ölçüde ortadan kaldırılmaya devam ediyor.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Zaragoza'dan Fenerbahçe'ye ret! Fenerbahçe Zaragoza'dan Fenerbahçe'ye ret!
Mekece-Bilecik-Bozüyük yolu neden kapalı, ne zaman açılacak? Gündem Mekece-Bilecik-Bozüyük yolu neden kapalı, ne zaman açılacak?
Beşiktaş, Andre Silva İçin devrede! Beşiktaş Beşiktaş, Andre Silva İçin devrede!
Semih Kılıçsoy için geri sayım! Beşiktaş Semih Kılıçsoy için geri sayım!
Arda Turan'dan Beşiktaş açıklaması! Beşiktaş Arda Turan'dan Beşiktaş açıklaması!
Abdülkadir Ömür, Antalyaspor'da Antalyaspor Abdülkadir Ömür, Antalyaspor'da
Sivasspor transferi resmen açıkladı! Sivasspor Sivasspor transferi resmen açıkladı!
Benfica'dan Dusan Tadic hamlesi! Fenerbahçe Benfica'dan Dusan Tadic hamlesi!
Selçuk İnan'dan Fenerbahçe açıklaması! Fenerbahçe Selçuk İnan'dan Fenerbahçe açıklaması!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'ın Osimhen transferinde son durum!
2
Semih Kılıçsoy, adım adım Cagliari'ye
3
Hakan Çalhanoğlu: "Inter'de mutluyum!"
4
Rey Manaj, Al Sharjah yolunda
5
CAS'tan Galatasaray için Tete kararı!
6
Hakan Çalhanoğlu'na geri adım attıran tepki
7
Galatasaray'da stopere son aday: Kim Min Jae

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.