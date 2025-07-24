Milan'ın yeni sol beki: Pervis Estupinan

Theo Hernandez'i Suudi Arabistan'a yollayan AC Milan, sol bek transferini resmen açıkladı.
Milan, Brighton forması giyen Pervis Estupinan'ı 17 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında kadrosuna dahil etti.
İtalyan ekibi, Estupinan ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı. Estupinan, Kırmızı-siyahlı ekipte 2 numaralı formayı giyecek.
Milan'ın yeni transferi Pervis Estupinan, Milan tarihinin ilk Ekvatorlu futbolcusu unvanını kazandı.
Milan, Brighton forması giyen Pervis Estupinan'ı 17 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında kadrosuna dahil etti.
İtalyan ekibi, Estupinan ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı. Estupinan, Kırmızı-siyahlı ekipte 2 numaralı formayı giyecek.
Milan'ın yeni transferi Pervis Estupinan, Milan tarihinin ilk Ekvatorlu futbolcusu unvanını kazandı.