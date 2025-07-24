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Milan'ın yeni sol beki: Pervis Estupinan

Milan, Brighton forması giyen Pervis Estupinan'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Milano ekibi bu transfer için İngiliz ekibine 17 milyon Euro ödeme yapacak.

calendar 24 Temmuz 2025 12:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: acmilan.com
Milan'ın yeni sol beki: Pervis Estupinan
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Theo Hernandez'i Suudi Arabistan'a yollayan AC Milan, sol bek transferini resmen açıkladı.

Milan, Brighton forması giyen Pervis Estupinan'ı 17 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında kadrosuna dahil etti.

İtalyan ekibi, Estupinan ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı. Estupinan, Kırmızı-siyahlı ekipte 2 numaralı formayı giyecek.

Milan'ın yeni transferi Pervis Estupinan, Milan tarihinin ilk Ekvatorlu futbolcusu unvanını kazandı.
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