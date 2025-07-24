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Ankara Üniversitesi Kadınlar Ragbi Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 3. Oldu

Ankara'da düzenlenen Avrupa Üniversitelerarası 7'li Ragbi Şampiyonası sona erdi; kadınlarda Bordeaux, erkeklerde ise San Jorge Üniversitesi şampiyonluğa ulaştı.

calendar 24 Temmuz 2025 20:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ankara Üniversitesi Kadınlar Ragbi Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 3. Oldu
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Avrupa Üniversite Sporları Birliği'nin (EUSA) düzenlediği Avrupa Üniversitelerarası 7'li Ragbi Şampiyonası, Ankara'da tamamlandı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile Bilkent Üniversitesi'nin ev sahipliğindeki şampiyonanın kapanış ve ödül töreni, Bilkent Üniversitesi Stadyumu'nda düzenlendi.

Törene, Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Kürşat Aydoğan, EUSA İcra Komitesi Üyesi Agita Abele'nin yanı sıra yetkililer, sporcular ve seyirciler katıldı.



Organizasyonda ilk 3'e giren takımlar ise şöyle:

Kadınlar:

1. Bordeaux Üniversitesi (Fransa)

2. Toulouse Üniversitesi (Fransa)

3. Ankara Üniversitesi

Erkekler:

1. San Jorge Üniversitesi (İspanya)

2. Pau ve Adour Bölgesi Üniversitesi (Fransa)

3. Lizbon Nova Üniversitesi (Portekiz)

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