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Beşiktaş'ta Rashica'ya tepki!

Beşiktaşlı taraftarlar, Shakhtar Donetsk maçında Milot Rashica'ya tepki gösterdi.

calendar 24 Temmuz 2025 22:22 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2025 22:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Rashica'ya tepki!
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Beşiktaşlı taraftarlar, Shakhtar Donetsk maçında Milot Rashica'yı ıslıkladı.

Kosovalı futbolcu, Shakhtar Donetsk karşılaşmasına ilk 11'de başladı ve 60 dakika sahada kaldı.

Bu dakikada Beşiktaş'ta Rashica ve Orkun kenara geldi. Kartal Kayra ve Ernest Muçi oyuna dahil oldu. Beşiktaşlı taraftarlar, oyundan çıktığı sırada Milot Rashica'yı ıslıkladı.

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