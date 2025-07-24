Beşiktaş'ta penaltı itirazı!

Shakhtar Donetsk ile karşılaşan Beşiktaş, bir pozisyonda penaltı bekledi.
Beşiktaş'ta Gabriel Paulista, 16. dakikada rakip ceza sahasında yerde kaldı ve Beşiktaşlı oyuncular, hakeme penaltı itirazında bulundu.
Hakem Georgi Kabakov, oyunun devam etmesini istedi.
Beşiktaş'ta Gabriel Paulista, 16. dakikada rakip ceza sahasında yerde kaldı ve Beşiktaşlı oyuncular, hakeme penaltı itirazında bulundu.
Hakem Georgi Kabakov, oyunun devam etmesini istedi.
Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon pic.twitter.com/D594WFQggd
— Sporx (@sporx) July 24, 2025