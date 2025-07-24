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Beşiktaş'ta penaltı itirazı!

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk ile oynanan maçta bir pozisyonda penaltı bekledi ancak oyun devam etti.

calendar 24 Temmuz 2025 21:23
Haber: Sporx.com
Beşiktaş'ta penaltı itirazı!
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Shakhtar Donetsk ile karşılaşan Beşiktaş, bir pozisyonda penaltı bekledi.

Beşiktaş'ta Gabriel Paulista, 16. dakikada rakip ceza sahasında yerde kaldı ve Beşiktaşlı oyuncular, hakeme penaltı itirazında bulundu.

Hakem Georgi Kabakov, oyunun devam etmesini istedi.

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