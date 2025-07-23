Galatasaray - Cagliari Maçı Canlı İzle: Nereden İzlenir?

Galatasaray - Cagliari maçını S Sport Plus kanalından canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz.

Galatasaray - Cagliari maçını canlı izlemek için S Sport Plus kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Ayrıca, S Sport Plus'ın dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray ile Cagliari karşı karşıya gelecek. Bu kritik karşılaşma, futbolseverler için S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında 23 Temmuz Çarşamba günü İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Cagliari ile karşılaşacak.

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, "Summer Series Upper Austria" organizasyonu kapsamında Cagliari ile mücadele edecek. Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da yapılacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İstanbul'da karşılaştığı Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 5-2, kampta karşılaştığı Avusturya 2. Futbol Ligi temsilcisi Admira Wacker'i ise 2-1 yenmişti.

Cagliari müsabakasından sonra Türkiye'ye dönecek Galatasaray, hazırlıklarına tesislerinde devam edecek. Daha sonra RAMS Park'ta iki hazırlık maçı daha oynayacak sarı-kırmızılı ekip, 26 Temmuz Cumartesi günü Fransa ekibi Strasbourg, 2 Ağustos Cumartesi günü de Serie A takımı Lazio ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray - Cagliari Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?