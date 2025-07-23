Haber Tarihi: 23 Temmuz 2025 19:56 -
Güncelleme Tarihi:
23 Temmuz 2025 19:56
Galatasaray - Cagliari Maçı Canlı İzle: Nereden İzlenir?
Galatasaray-Cagliari hazırlık maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, İtalya ekibi Cagliari karşısında galibiyet arayacak. Galatasaray sezon öncesi hazırlık maçlarında Ümraniyespor'u 5-2, kampta karşılaştığı Avusturya 2. Futbol Ligi temsilcisi Admira Wacker'i ise 2-1 yenmişti. Galatasaray - Cagliari maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Peki, Galatasaray-Cagliari hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray - Cagliari maçı canlı yayın izleme detayları...
Galatasaray - Cagliari maçını S Sport Plus kanalından canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz.
Galatasaray - Cagliari Maçı Canlı İzle
Galatasaray - Cagliari maçını canlı izlemek için S Sport Plus kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Ayrıca, S Sport Plus'ın dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.Galatasaray - Cagliari Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz Mi?
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray ile Cagliari karşı karşıya gelecek. Bu kritik karşılaşma, futbolseverler için S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray - Cagliari Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında 23 Temmuz Çarşamba günü İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Cagliari ile karşılaşacak.Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, "Summer Series Upper Austria" organizasyonu kapsamında Cagliari ile mücadele edecek. Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da yapılacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.Galatasaray Son Durum
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İstanbul'da karşılaştığı Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 5-2, kampta karşılaştığı Avusturya 2. Futbol Ligi temsilcisi Admira Wacker'i ise 2-1 yenmişti.2 Hazırlık Maçı Daha Oynayacak
Cagliari müsabakasından sonra Türkiye'ye dönecek Galatasaray, hazırlıklarına tesislerinde devam edecek. Daha sonra RAMS Park'ta iki hazırlık maçı daha oynayacak sarı-kırmızılı ekip, 26 Temmuz Cumartesi günü Fransa ekibi Strasbourg, 2 Ağustos Cumartesi günü de Serie A takımı Lazio ile karşı karşıya gelecek.
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