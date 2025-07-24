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Marc-Andre ter Stegen, 3 ay yok!

Barcelona forması giyen Marc-Andre ter Stegen, sırtındaki ağrılar nedeniyle ameliyat olacağını açıkladı. Alman kaleci, 3 ay sahalardan uzak kalacak.

calendar 24 Temmuz 2025 18:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Marc-Andre ter Stegen, 3 ay yok!
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Barcelona'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Marc-Andre ter Stegen, yeniden ameliyat olmaya hazırlanıyor.

Alman kaleci, sırtındaki ağrılar nedeniyle ameliyat olacağını açıkladı. Sosyal medyadan açıklama yapan Stegen, ameliyatı sonrası 3 ay sahalardan uzak kalacağını kaydetti.

Stegen, geçen sezon da sakatlığı nedeniyle sezonun büyük bir bölümünde formasından uzak kalmıştı.

Transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelen 33 yaşındaki file bekçisinin Barcelona ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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