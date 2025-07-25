Brezilya, yarı finale yükselerek Japonya'nın rakibi oldu

FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek final maçında Brezilya, Almanya'yı 3-0 yendi.
Brezilya, bu sonuçla yarı finale yükselerek Japonya'nın rakibi oldu.
Japonya-Brezilya yarı final mücadelesi, 26 Temmuz Cumartesi günü TSİ 21.00'da oynanacak.
Salon: Atlas Arena
Hakemler: Karina Noemi Rene (Arjantin), Juraj Mokry (Slovakya)
Brezilya: Gabi, Roberta, Julia, Diana, Rosamaria, Bergmann (Marcelle, Tainara, Macris)
Almanya: Cekulaev, Stigrot, Weske, Straube, Alsmeier, Weitzel (Pogany, Kindermann, Stautz, Orthmann, Glaab, Schölzel)
Setler: 25-19, 26-24, 25-14
Süre: 79 dakika