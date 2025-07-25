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Brezilya, yarı finale yükselerek Japonya'nın rakibi oldu

FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde Almanya'yı 3-0 mağlup eden Brezilya, yarı finalde Japonya ile eşleşti. Dev karşılaşma 26 Temmuz Cumartesi TSİ 21.00'de oynanacak.

calendar 25 Temmuz 2025 00:44
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Brezilya, yarı finale yükselerek Japonya'nın rakibi oldu
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FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek final maçında Brezilya, Almanya'yı 3-0 yendi.

Brezilya, bu sonuçla yarı finale yükselerek Japonya'nın rakibi oldu.

Japonya-Brezilya yarı final mücadelesi, 26 Temmuz Cumartesi günü TSİ 21.00'da oynanacak.

Salon: Atlas Arena

Hakemler: Karina Noemi Rene (Arjantin), Juraj Mokry (Slovakya)

Brezilya: Gabi, Roberta, Julia, Diana, Rosamaria, Bergmann (Marcelle, Tainara, Macris)

Almanya: Cekulaev, Stigrot, Weske, Straube, Alsmeier, Weitzel (Pogany, Kindermann, Stautz, Orthmann, Glaab, Schölzel)

Setler: 25-19, 26-24, 25-14

Süre: 79 dakika

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