24 Temmuz
Banik Ostrava-Legia Warszawa
2-176'
24 Temmuz
FC Sheriff-FC Utrecht
1-377'
24 Temmuz
Levski-Braga
0-0DA
24 Temmuz
FC Midtjylland-Hibernian
0-146'
24 Temmuz
NK Celje-AEK Larnaca
1-036'
24 Temmuz
Anderlecht-Haecken
1-037'
24 Temmuz
Beşiktaş-Shakhtar
0-234'
24 Temmuz
Lugano-CFR Cluj
0-06'
24 Temmuz
Aktobe-Sparta Prag
2-1
24 Temmuz
Cherno More-Başakşehir
0-176'

Ferhat Akbaş: "Türkiye karşısında kazandığımız için mutluyuz"

Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Ferhat Akbaş, çeyrek final maçında Türkiye'yi 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldikleri müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 24 Temmuz 2025 21:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ferhat Akbaş: 'Türkiye karşısında kazandığımız için mutluyuz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Ferhat Akbaş, Türkiye karşısında galip geldikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Ferhat Akbaş, Japonya'nın Polonya'nın Lodz şehrinde düzenlenen final etabındaki çeyrek final maçında Türkiye'yi 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldiği müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Zor maç olduğunu belirten Akbaş, "Polonya'da mücadele etmek benim için çok özel. Kendi ülkeme karşı başka bir milli takımda oynamak çok özeldi. Bugün iyi oynadık. Özellikle ilk set başlangıcımız çok iyiydi. Türkiye gerçekten çok güçlü bir takım. Kazandığımız için mutluyuz. Artık son dörtteyiz ve rakibimizi bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.


Yarı finalde karşılaşacakları rakibi tahmin etmenin zor olduğunu aktaran deneyimli çalıştırıcı, "Brezilya çok iyi voleybol oynuyor. Geçen hafta bizi mağlup etmişlerdi. Beklentimiz Brezilya'nın gelmesi. Bizim de oyunumuzu geliştirmemiz için güzel bir fırsat olacak. Elimizden geleni yapacağız." diyerek sözlerini noktaladı.

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.