Haber Tarihi: 23 Temmuz 2025 09:49 - Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2025 09:49

YKS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzu için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınava katılım sağlayan yaklaşık 2,5 milyon aday, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuru sonrasında 2025 YKS sınav sonuçlarını öğrendi. YKS sonuçlarından aldıkları TYT ve AYT puanlarına göre 2 veya 4 yıllık üniversitelere tercih yapacak olan adaylar, tercihlerini yaparken sözel, sayısal puanlarını ve başarı sıralamalarını dikkate alacak. Peki, 2025 YKS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

YKS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?
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2025 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava katılım sağlayan 2,5 milyon aday puanlarını sorgulamaya başladı. YKS sonuçlarının açıklanması ve başarı sıralamalarının belli olmasıyla birlikte adaylar sözel ve sayısal puanlarına göre, ilgi alanları ve kendilerine uygun bölümlerin bulunduğu üniversitelere tercih yapacak. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan YKS tercih kılavuzu sonrasında adaylar tercih robotu kullanarak fikir sahibi olabilecek. Peki, 2025 YKS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

2025 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM Başkanı Ersoy tarafından yapılan açıklama sonrasında 2025 YKS tercih tarihleri belli oldu.

Buna göre; 2025 YKS tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Adaylar tercihlerini, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında, yayımlanacak kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklardır. Tercihlerdeki tüm sorumluluk bizzat adayın kendisine aittir.

İstek sıranıza göre tercih yapabilirsiniz Tercihlerinizi istediğiniz gibi sıralayabilirsiniz. Bu sıralama tamamen sizin tercihinizdir.

YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Adayların tercihlerinin baştan birkaçını "puanım yeterli olmayabilir" endişesine kapılmadan, sadece ilgisini göz önüne alarak belirlemeli, buralara en çok istenen programlar yazılmalı.

Ancak, kazanılsa bile kaydolmak istenmeyen bir programa tercih listesinde yer vermemeli. Adayların tercih listelerindeki programların sırasının istek sıralarına uygunluğu kontrol edilmeli.

TERCİH YAPARKEN PUANA MI, SIRALAMAYA MI BAKILIR?

Öncelikle hem puanların hem de başarı sıralarının geçtiğimiz senenin verileri olduğunu unutmayın. Puanlar yıldan yıla, soruların zorluk derecesine göre değişiklik gösterebilir ancak başarı sıraları puanlara göre nispeten daha sabittir. Bu nedenle başarı sırasına göre tercih yapılması daha doğru olacaktır.
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