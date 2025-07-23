2025 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava katılım sağlayan 2,5 milyon aday puanlarını sorgulamaya başladı. YKS sonuçlarının açıklanması ve başarı sıralamalarının belli olmasıyla birlikte adaylar sözel ve sayısal puanlarına göre, ilgi alanları ve kendilerine uygun bölümlerin bulunduğu üniversitelere tercih yapacak. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan YKS tercih kılavuzu sonrasında adaylar tercih robotu kullanarak fikir sahibi olabilecek. Peki, 2025 YKS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

ÖSYM Başkanı Ersoy tarafından yapılan açıklama sonrasında 2025 YKS tercih tarihleri belli oldu.

Buna göre; 2025 YKS tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



Adaylar tercihlerini, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında, yayımlanacak kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklardır. Tercihlerdeki tüm sorumluluk bizzat adayın kendisine aittir.

İstek sıranıza göre tercih yapabilirsiniz Tercihlerinizi istediğiniz gibi sıralayabilirsiniz. Bu sıralama tamamen sizin tercihinizdir.



YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Adayların tercihlerinin baştan birkaçını "puanım yeterli olmayabilir" endişesine kapılmadan, sadece ilgisini göz önüne alarak belirlemeli, buralara en çok istenen programlar yazılmalı.

Ancak, kazanılsa bile kaydolmak istenmeyen bir programa tercih listesinde yer vermemeli. Adayların tercih listelerindeki programların sırasının istek sıralarına uygunluğu kontrol edilmeli.



Öncelikle hem puanların hem de başarı sıralarının geçtiğimiz senenin verileri olduğunu unutmayın. Puanlar yıldan yıla, soruların zorluk derecesine göre değişiklik gösterebilir ancak başarı sıraları puanlara göre nispeten daha sabittir. Bu nedenle başarı sırasına göre tercih yapılması daha doğru olacaktır.